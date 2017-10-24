Нападение с топором в Швейцарии: подросток из Латвии интересовался геноцидом, "Аль-Кайедой" и "Майн Кампфом"

17-летний подросток из Латвии, напавший 22 октября с топором на жителей городка Фумс в Швейцарии, интересовался радикальными идеями, сообщает местная пресса. Во время задержания полиции пришлось применить оружие, нападавший получил серьезное огнестрельное ранение.

Как отмечает швейцарский таблоид Blick, у Александра И. был профиль в социальной сети "ВКонтакте". Примечательно, что датой рождения там указано 1 сентября 1939 года — начало Второй Мировой войны.

В разделе "Обо мне" Александр указал, что умер от рака. "Многим не нравятся мои шутки о болезнях и насилии", — пишет подросток. В публичном профиле нет его личных фотографий. В основном это изображения оружия, пулеметов, пушек, военные музеи.

В числе своих интересов латвиец указал геноцид и Al Quaeda. Также ему, судя по данным в профиле, нравилось убийство маленьких детей. Любимая книга — Mein Kampf Адольфа Гитлера.

Foto: ВКонтакте

Известно, что Александр около 4 лет назад переехал с матерью в Швейцарию, где женщина вышла замуж за гражданина Швейцарии. У подростка был вид на жительство в этой стране. Он уже свободно говорил на местном диалекте. Друзья характеризуют Александра как тихого и немногословного парня, который очень любил пиво. Накануне ЧП ничто не свидетельствовало о его проявлениях агрессии.

"Он с лета учился в ремесленной школе на ремесленника, но уже с июня полиция стала получать жалобы на его поведение. В настоящее время Александр арестован, начат уголовный процесс, следствие продолжается", — заявил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.

Как сообщалось, 17-летний гражданин Латвии в воскресенье вечером напал с топором и ранил несколько человек в швейцарском городе Флумс. Инцидент произошел в кантоне Сент-Галлен на северо-востоке Швейцарии.

Злоумышленник, который является местным жителем, напал на людей на главной площади города после восьми вечера, а затем попытался скрыться на чужой машине, но попал в аварию. Тогда он вышел из машины и ранил еще несколько человек в магазине на автозаправочной станции. После этого полиция открыла огонь и ранила нападавшего. Правоохранительные органы Швейцарии не расценивают нападение как терроризм.