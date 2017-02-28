По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), в минувшую субботу на Центральном рынке были задержаны двое мужчин, у которых при проверке нашли рецепты и 40 пар палок для нордической ходьбы.

Как отмечают в РРУП, 25 февраля на пульт дежурного поступила информация о том, что из салона машины, припаркованной на ул. Лубанас, украли палки для ходьбы. В тот же день сотрудники охраны Центрального рынка сообщили в полицию о том, что замечены двое мужчин в состоянии наркотического опьянения, торгующие палками.

На рынке стражи порядка задержали подозреваемых — ранее судимых мужчин 1987 и 1989 г.р. По предварительным данным, кражу совершил младший из задержанных, второй же участвовал лишь в реализации.

Также у мужчин нашли рецепты на медикаменты и печати. Проверка показала, что эти вещи были украдены из машины одного из столичных врачей на территории Зиемельского района Риги в середине января.

Следствие продолжается.