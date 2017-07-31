Управление Финансовой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру два уголовных процесса о контрабанде наркотических веществ в крупных размерах. Речь идет о пересылке наркотиков почтой. Уголовный процесс по этому делу был начат 23 ноября 2015 года.

В ходе расследования таможенники задержали гражданина Латвии 1992 г.р. Во время обыска у него в квартире обнаружили 199,461 гр вещества, содержащего амфетамин, 102 таблетки MDMA, марки ЛСД, марихуану, вещества, содержащие кокаин, а также расфасованные для продажи другие наркотики. Также во время обыска изъяли 10 патронов.

Подозреваемый признался, что заказывал наркотики на интернет-порталах, расплачивался биткоинами, а затем получал их по почте. Затем он собирался продавать наркотические вещества на территории Латвии.

Второй уголовный процесс был начат по факту обнаружения при сортировке ГАО Latvijas Pasts пяти бандеролей с наркотиками. В период с июня 2015 по январь 2016 года работники почты обнаружили в пакетах, присланных в Латвию, наркотические и психотропные вещества. У всех пяти бандеролей оказался один и тот же получатель — гражданка Латвии 1995 г.р..

В процессе санкционированного обыска на квартире подозреваемой работники Таможенной полиции нашли пустые конверты, в которых ей пересылали наркотики. Оказалось, что молодая женщина заказывала наркотики в Испании, Нидерландах и Германии, а затем их пересылали ей по почте.