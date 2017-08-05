Нарушено электроснабжение 1800 клиентов в Марупе и Яунмарупе

LETA |





Foto: Sadales tīkls AS publicitātes foto Утром 5 августа в окрестностях Риги было нарушено электроснабжение примерно 1800 клиентов в Марупском и Яунмарупском краях. Проблема в электросети напряжением 20 киловольт была зарегистрирована в 9.50 утра 5 августа. Оперативная бригада начала локализацию поломки, выясняется ее причина, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя по связям AS Sadales Tikls Артура Залитиса.

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