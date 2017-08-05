Проблема в электросети напряжением 20 киловольт была зарегистрирована в 9.50 утра 5 августа. Оперативная бригада начала локализацию поломки, выясняется ее причина, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя по связям AS Sadales Tikls Артура Залитиса.