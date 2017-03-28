По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 24 марта сотрудники Бюро по надзору и координации дорожного движения Госполиции зафиксировали нарушение: автовладелец, которому в административном порядке велели убрать тонировочную пленку с лобового стекла автомобиля, не выполнил предписание органов правопорядка.

После проверки по базе данных полицейские также констатировали, что автовладелец неоднократно получал административные наказания и за то, что он, будучи лицом, задекларировавшим свое место жительства в Латвии, ездит на автомобиле с госномерами другой страны. Кроме того водитель не уплатил налоги на машину.

Примечательно, что на рассмотрение дела о нарушении автовладелец явился в полицию на машине со все еще затонированными стеклами. Правда, едва он выехал с территории полиции, его машину остановили. Осознав, что на него будет составлен очередной административный протокол, он сорвал пленку в присутствии полиции. Правда, на него все же составили уже третий протокол за неуплату налога на эксплуатацию транспортного средства.