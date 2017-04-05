Нашлась пропавшая без вести 15-летняя школьница

Foto: LETA По данным Видземского регионального управления полиции, утром 4 апреля домой вернулась жительница Яунгулбенской волости Кети Екабсоне, которая числилась пропавшей без вести с 31 марта. Полиция благодарит всех за отзывчивость и помощь в поисках школьницы.

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