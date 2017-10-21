Насилие в семье: в больницу доставили избитых детей, малышей били по голове

Foto: Shutterstock По информации полиции Огре, на этой неделе в Рижскую детскую клиническую университетскую больницу из Лиелварде были доставлены малолетние пострадавшие, у которых врачи констатировали раны на голове. Известно, что травмы детям нанес один из членов семьи. Как отмечает портал Ogrenet, по делу начат уголовный процесс по факту нанесения детям физических увечий.

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