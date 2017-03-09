В конце прошлой недели участок полиции "Балви" получил информацию, что в больницу доставлен жестоко избитый мужчина.

В ходе расследования было установлено, что телесные повреждения мужчине 1978 г.р. были нанесены во время совместного распития спиртного с малознакомыми людьми. Также собутыльники ограбили пострадавшего, забрав у него мобильный телефон и 200 евро.

В разговоре с порталом Delfi начальник полиции порядка участка "Балви" Модрис Закис сообщил, что в последнее время было зарегистрировано несколько похожих случаев. Злоумышленники выслеживали потенциальных жертв на автостанции, где вступали с жертвой в разговор и предлагали вместе выпить. В полиции не исключают, что в алкоголь могли подмешать какие-то препараты, чтобы человек быстрее становился пьяным.

Кроме того, перед тем как приступить к распитию спиртного, жертву обычно просили что-нибудь купить в магазине. Пока человек рассчитывался за покупку, злоумышленники запоминали пароль от его расчетной карточки.

Расследование продолжается. В полиции призывают жителей быть осторожными и не показывать банковские данные чужим и малознакомым лицам, а также не соглашаться с ними на совместные пьянки.