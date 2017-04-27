Неизвестный живодер истребляет котов в Юго-Западном районе Лиепаи. Об этом сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на потерпевшую Инесе Гулбе — владелицу 12-летнего кота Пициса, которого пришлось усыпить из-за огнестрельного ранения.

В начале апреля кот пропал на несколько дней и вернулся лишь 7 апреля.

"Мне позвонила дочь, она была в состоянии шока. Кричала — кот дома, но задние лапы не слушаются", — вспоминает Гулбе. Кота отвезли к ветеринарному врачу Эндии Веншкевиц.

"Она не отказала нам в помощи, хотя был уже конец рабочего дня. Изначально был поставлен первоначальный диагноз — сломанная задняя лапа. Чтобы его подтвердить, Пициса направили на рентген в клинику на ул.Межу, там выяснилось, что кота подстрелили — у него в теле была пуля. Животное отвезли обратно к ветеринарному врачу, которая дала указание по лечению", — поясняет потерпевшая.

Так как лучше не становилось, Пициса повезли в Гробиню к ветеринарному врачу — родственнице семьи. Она диагностировала, что у кота оторвана и часть хвоста.

"Это означает, что его держали за хвост, мучили и стреляли в него с близкого расстояния. Пуля была переделанная. Значит, стреляли специально, а не попали нечаянно", — предположила Гулбе.

В прошлый четверг было принято тяжелое решение усыпить Пициса, избавив его от дальнейших страданий. Опасаясь, что человек, поступивший так с котом, может быть опасен для всего общества, Гулбе обратилась с заявлением в полицию. Позже узнала, что у ближайших соседей за короткое время погибли две кошки. Они тоже обычно гуляли по ближайшим окрестностям, и хозяева решили, что, вероятнее всего, были отравлены.