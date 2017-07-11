Ненадежная парковка обернулась госпитализацией водителя

Foto: Publicitātes foto Вечером 5 июля в Салдусе, на ул. Я. Розенталса произошло ЧП: ненадежно припаркованный автомобиль начал движение, переехал ногу водителю (1961 г.р.), а затем врезался в стоявший рядом Opel. Пострадавшая доставлена для оказания медицинской помощи в больницу. Начато разбирательство.

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