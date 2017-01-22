21 января в Латвии как минимум четырем людям потребовалась помощь медиков после полученных травм во время зимних развлечений на природе. Об этом сообщает представитель службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиня.

В частности, в Видземе 29-летний мужчина во время спуска с горы на доске для сноуборда упал и сильно разбил лицо. А в Курземе 34-летний мужчина при катании на лыжах поранил ногу и, возможно, получил ее перелом.

Кроме того, 25-летний мужчина при неудачном падении на лыжах травмировал спину и ногу. А юный 11-летний лыжник был доставлен в одну из больниц в Видземе с подозрением на перелом лодыжки.

За минувшие сутки, 21 января, в латвийские больницы были доставлены восемь человек, получивших различные травмы после падения на скользких тротуарах. Возраст пострадавших — от 17 до 78 лет, как правило, они травмировали ноги и руки, имеют ушибы головы и плеч.

В целом за 21 января медики "скорой помощи" выезжали на 1164 вызова, 194 из которых были связаны с различными травмами.