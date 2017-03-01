В конце прошлой недели сотрудники правоохранительных органов Нидерландов обнаружили на окраине Споордонка (коммуна Оирсхот) подпольное производство сигарет. В ходе обыска изъято почти 10 млн. сигарет и 20 000 кг табака, а также задержаны рабочие из Латвии, Литвы и Молдовы.

Как отмечает новостной портал Blik op nieuws, нелегальная фабрика функционировала в сарае. На небольшой производственной линии работали трое латвийцев (56,54 и 48 лет), четверо литовцев (26,34, 38 и 59 лет), а также 36-летний гражданин Молдовы, находившийся на территории ЕС нелегально.

На подпольную фабрику следственные органы вышли после того, как был проведен анализ потребляемой на объекте электроэнергии. У полиции были подозрения, что в сарае могут выращивать коноплю.

В ходе обыска полиция конфисковала обуродование, сигареты, табак, а также фильтры, которых бы хватило для производства около 20 миллионов сигарет.

Голландские СМИ сообщают также, что полицейская операция прошла при содействии Европола. Следствие продолжвется.