В ночь на 23 июля сотрудники полиции самоуправления Латгальского предместья Риги стали свидетелями конфликта между родителями новорожденного. В ходе спора отец схватил ребенка и попытался скрыться от матери, которая находилась в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба полиции самоуправления.

Конфликт произошел около 1 часа ночи. По словам очевидцев, мужчина и женщина с коляской шла по улице Виляну в направлении улицы Лудзас. В какой-то момент между ними возник конфликт, коляска опрокинулась, и свидетели вызвали на место экипаж полиции. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили трех женщин и пустую коляску. Выяснилось, что родители вместе с ребенком возвращались из гостей, где распивали алкоголь. По дороге домой между ними начался спор, отец схватил ребенка и скрылся на Ивановом кладбище.

Мать попыталась догнать супруга, однако ему удалось скрыться. Она сообщила сотрудникам полиции несколько адресов, по которым он мог бы находиться, и вскоре отца с ребенком обнаружили у знакомых. Ребенок спокойно спал.

Мужчина заявил сотрудникам полиции, что спор возник из-за того, что мать ребенка была сильно пьяна. Во время спора ребенок выпал из коляски, отец схватил его и унес, чтобы новорожденный не пострадал. Мужчина вел себя адекватно, четко отвечал на все вопросы, хотя от него тоже немного пахло алкоголем. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила ребенка вместе с отцом в больницу. Утром мужчина вместе с ребенком вернулись домой, врачи проверили квартиру и пришли к выводу, что нет признаков того, что отец не в состоянии позаботиться о ребенке.

Между тем, в ходе экспертизы было установлено, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,29 промилле). Она вела себя неадекватно, поэтому возникли подозрения в том, что она употребляла и наркотические вещества. Женщина доставлена в Рижский психиатрический и наркологический центр. Составлен протокол по факту административного правонарушения.