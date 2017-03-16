В ночь на 16 марта в центре Риги на улице Бруниниеку из задымленного жилого дома были спасены 13 человек, сообщает пресс-служба Государственной Пожарно-спасательной службы.

На место события на улицу Бруниниеку спасители приехали около двух часов ночи. Выяснилось, что на лестничной клетке второго этажа загорелись бытовые вещи. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

С помощью выдвигаемой лестницы пожарные эвакурировали со второго этажа здания 13 человек. Пожар был ликвидирован спустя полтора часа, в 3.28 ночи.

В целом за минувшие сутки, 15 марта Пожарно-спасательная служба получила по Латвии 47 вызовов: 30 из них — на тушение пожаров, 12 — на аварийно-спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.