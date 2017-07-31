В конце прошлой недели в аэропорту Осло на одном и том же рейсе были задержаны четверо наркокурьеров, в том числе и латвиец. Как сообщает пресс-центр Таможенной службы Норвегии, всего у подозреваемых изъяли 111, 7 кг ката.

Больше всего ката нашли у 35-летней женщины сомалийско-шведского происхождения — она пыталась провезти в чемоданах 39,4 кг наркотика. У пассажира из Голландии в чемоданах обнаружили 37, 8 кг ката.

У 33-летнего латвийца, проживающего в Швеции, изъяли 19,3 кг ката, а у 30-летнего австралийца сомалийского происхождения — 15,2 кг ката.

Четверо подозреваемых контрабандистов были переданы полиции аэропорта для дальнейших следственных действий.

Кат считается природным аналогом амфетамина. Он воздействует на нервную систему, вызывая эйфорию, расслабление, а также вызывает зависимость.

Под его влиянием люди становятся очень разговорчивыми и кажутся неадекватными и эмоционально неустойчивыми. В большинстве стран Европы кат запрещен.