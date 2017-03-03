Норвегия: пассажир из Риги спрятал в шоколадках и консервах более 1 кг гашиша

Foto: Toll.no Сотрудники норвежской таможни на прошлой неделе задержали 59-летнего испанца, который спрятал 1,2 кг гашиша в детских шоколадках и упаковках с рыбными консервами. По данным таможенников, иностранец вместе с сыном прибыли в Берген из Латвии. Наркотики изъяты, а в отношении подозреваемого начат уголовный процесс.

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