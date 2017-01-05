Полиция и соседи подтвердили, что 23-летняяя женщина, тело которой вместе с телами мужа (1966 г.р.) и 9-месячной дочки были обнаружены 3 января в квартире социального дома в Добеле, была в положении.

Как отмечает портал Skaties.lv, полиция допускает, что умерший мужчина- Роберт — мог употреблять таблетки. По этой причине также допускается версия, что супруги скончались 27 декабря от передозировки. Позже от голода скончался грудной младенец. Еще трое детей в возрасте 3,4 и 5 лет в истощенном виде и в состоянии крайнего обезвоживания помещены в больницу.

Пара, которая в свое время попадала под контроль социальных служб, проживала в социальном доме несколько лет. В этом же доме проживала и бабушка, которая перед Рождеством уехала на две недели, а, вернувшись, не могла дозвониться и достучаться до дочери. Она слышала детские крики через открытые окна на втором этаже, после этого обратилась в полицию.

Полицейские и спасатели пробрались в дом и застали ужасающую картину: тела родителей лежали на кровати, а под кроватью находилась мертвая девочка.

Дети оставались в квартире одни неделю без еды и воды. Все это время они кричали и плакали, однако никто их соседей так и не отреагировал на их крики.