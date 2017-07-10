Иван мог сесть на автобус на площади Куршу в Лиепае и поехать в сторону Гробинского края. Такой вывод сделан на основании видеоматериалов, где, правда, на мгновение в кадре появляются только сандали мальчика.
Учитывая новую информацию, сотрудники правоохранительных органов нашли остановку, на которой из автобуса мог сойти Иван. Речь идет о местечке Дубени. В этот район еще накануне были перекинуты все оперативные силы, местность облетел вертолет Национальных вооруженных сил.
Сегодня поиски ребенка продолжаются.
Как уже ранее сообщалось, у Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.
Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию 2 июля.
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