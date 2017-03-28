В понедельник, 27 марта, сотрудники Прейльской полиции в ходе патрулирования в Аглонском крае обратили внимание на автомобиль, которым, возможно, управлял несовершеннолетний.

Автомобиль было решено остановить для проверки. Когда полицейские подошли к машине, то увидели, что водитель, для того чтобы лучше видеть дорогу, сидит сразу на нескольких подушках. Полицейские попросили водителя показать документы на управление транспортным средством, однако, их не оказалось, так как за рулем машины находился 10-летний мальчик. Рядом с ним на пассажирском сиденье находилась его бабушка, которая объяснила, что научила внука водить машину и что это не первый раз, когда он садится за руль. Женщина также рассказала, что обычно внук оттачивает навыки вождения на местном полигоне, но в этот раз решил доехать до него сам.

Полицейские убедились в том, что у женщины имеются водительские права, после чего составили на нее административный протокол за то, что она обучала вождению лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, у которого нет разрешения на управление транспортным средством, а также за то, что на машине нет специального знака. Бабушку оштрафовали на 30 евро и попросили сесть за руль.

Государственная полиция призывает жителей помнить о том, что дети не имеют права управлять машиной, в свою очередь, нарушение правил дорожного движения угрожает безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения. Начинать обучение на категорию "В" могут лица, достигшие 16-летнего возраста, в свою очередь, сдавать экзамен по вождению в CSDD разрешено с 18 лет.