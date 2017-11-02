В среду, 1 ноября, в Риге пострадал сотрудник Государственной полиции. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении портала Delfi, полицейские проводили обыск у "черных археологов", во время которого произошел взрыв гранаты.

Как подтвердили в пресс-службе Государственной полиции, накануне сотрудники Главного управления Криминальной полиции в рамках уголовного процесса провели в Риге, Рижском регионе и Тукумском крае 12 обысков. Дело связано с нелегальным хранением стрелкового оружия и боеприпасов.

Во время одного из обысков телесные повреждения получил полицейский, он доставлен в стационар. К счастью, жизни полицейского сейчас ничего не угрожает. Проводится проверка для установления всех обстоятельств случавшегося.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 кг тротила, 10 пистолетов, три карабина, шесть автоматов и другие боеприпасы.

В рамках уголовного процесса проверяются действия семи человек, один — задержан.

По неофициальной информации, полицейский пострадал при взрыве гранаты.