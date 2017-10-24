Ограбление на ул. А.Чака: полиция разыскивает подозреваемого

Foto: Policija Участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото. Этот человек подозревается в ограблении с применением физической силы. Преступление было совершено 21 октября, в 23.00, на ул. А. Чака, 101. Информацию просьба сообщать по телефонам: 22309638; 67086265 (Арнис Плешс) или писать не электронную почту: arnis.pless@riga.vp.gov.lv

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