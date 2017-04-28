Добычей налетчика, ограбившего накануне почтовое отделение, стали примерно 280 евро, сообщили в Государственной полиции.

DELFI уже сообщал о том, что инцидент случился вечером 27 апреля. Примерно в 18:00 в 45-е почтовое отделение, расположенное по адресу Катринас дамбис, 22 (район Петерсалас), зашел мужчина и произвел два выстрела в воздух. Работники почты и посетители перепугались и пригнулись. В этот момент мужчина подбежал к кассовому аппарату, забрал оттуда примерно 280 евро и убежал.

Никто из посетителей и сотрудников почты не пострадал. По словам представителя VAS Latvijas Pasts Гундеги Варпы, работники почты в этой ситуации выполнили заранее определенные действия, а именно: нажали кнопку тревоги, вызвав охрану и Государственную полицию.

Государственная полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и ведет поиск преступника.