Потерпевший рассказал, что знакомый заметил у него в кармане 1450 евро и решил их отобрать. Сначала он просто стал ему угрожать и требовать деньги, а затем схватил нож и нанес ножевое ранение в руку. Потом подозреваемый взял ключи, выбежал из квартиры и, убегая с места происшествия, запер потерпевшего и других его гостей в доме. К счастью, у хозяина квартиры оказался запасной комплект ключей.
В минувшую пятницу подозреваемого задержали, правда, денег у него к тому моменту уже не оказалось. Следствие продолжается.