В ночь на 21 октября сотрудники участка полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции получили информацию о том, что в одном из домов в центре Риги произошло ограбление: гость ранил хозяина квартиры и похитил крупную сумму.

Потерпевший рассказал, что знакомый заметил у него в кармане 1450 евро и решил их отобрать. Сначала он просто стал ему угрожать и требовать деньги, а затем схватил нож и нанес ножевое ранение в руку. Потом подозреваемый взял ключи, выбежал из квартиры и, убегая с места происшествия, запер потерпевшего и других его гостей в доме. К счастью, у хозяина квартиры оказался запасной комплект ключей.

В минувшую пятницу подозреваемого задержали, правда, денег у него к тому моменту уже не оказалось. Следствие продолжается.