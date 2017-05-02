В минувший понедельник сотрудники Госполиции задержали в Олайне сотрудника охранной фирмы, который совершил кражу с территории охраняемого им объекта.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), 1 мая полиция получила информацию о том, что с охраняемой территории одного из предприятий в Олайне пропал генератор.

Сотрудники полиции выяснили, что генератор был совмещен с GPS, подающим сигналы. Проверив сигнал, полицейские установили, что пропавший генератор находится в частной машине охранника, который охраняет этот объект. Также полиция и владелец фирмы констатировали, что пропало 15 катушек электропроводов.

Полиция решила провести обыск в доме подозреваемого, где и обнаружились похищенные провода: охранник собирался продать их на рынке. Общий ущерб, нанесенный сотрудником охраны, составил 1200 евро.

Установлено, что 47-летний мужчина начал работать охранником на этой территории с февраля текущего года, а кражи стал совершать с начала апреля. Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения органов правопорядка. По делу начат уголовный процесс.