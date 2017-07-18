Суд вынес приговор нейрохирургу 1-й Рижской городской больницы Марису Страздиньшу, который проходил по делу о смерти в 2009 году избитого в центре Риги 21-летнего Сантиса Сапалса. Об том сообщает Latvijas Avīze.

По информации издания, 20 марта 2009 года студент факультета истории и философии Латвийского университета Сапалс отправился с друзьями в центр столицы отдыхать. Около полуночи недалеко от гостиницы на комапнию напали преступники, которые, как оказалось позже, в тот же день уже совершили ограбление. Преступники избили своих жертв металлическими стеками.

Спустя пару минут после полуночи "скорая" получила на пульт информацию о том, что в центре до смерти избит парень. Бригада Службы неотложной медицинской помощи была на месте происшествия уже через 9 минут. Сантиса, еще подававшего признаки жизни, и его друга Каспара доставили в приемное отделение 1-й городской больницы, которая в то время находилась в стадии реорганизации. Дежурство в ту ночь нес нейрохирург Страздиньш.

В организме Сапалса констатировали 2,1 промилле. Вскоре он скончался. По заявлению матери был начат уголовный процесс. 20 апреля 2016 года суд Видземского предместья Риги признал врача виновным в недостаточном исполнении профессиональных обязанностей, что послужило причиной смерти потерпевшего. В итоге нейрохируга приговорили к 12 месяцм лишения свооды и запретом на три года заниматься врачебной деятельностью.

Страздиньш и его адвокат Артис Габрушев обжаловали приговор, и 21 июня Рижский окружной суд решил снизить срок на 2 месяца. Срок присужден за то, что врач запоздал с операцией: вовремя не ознакомился с результатами компьютерного исследования, которое свидетельствовали о том, что Сапалс нуждался в ту ночь в срочной операции.

Медик пояснил, что в ту ночь был всего один хирург, хотя оычно дежурят два, поэтому у него не хватало времени на всех пациентов. К операции Сапалса стали готовить на два часа позже чем того требовали анализы, в итоге его жизнь спасти так и не удалось: студент умер, не дождавшись операации.

Обвинение при этом сочло, что Страздиньш говорил неправду о своих действиях в ту ночь: он вообще не начинал подготовку к операции, и Сапалс скончался позже, чем утверждал нейрохирург.

"Именно Страздиньш до минимума сократил все надежды юноши на то, чтобы выжить. Был же даже звонок в "скорую": человек умер, стал синим! Но ничто не свидетельствовало о том, что врач действовал или хотя бы пытался работать быстро. Именно опоздание в большей степени и послужило причиной летального исхода", — сказала прокурор Алла Сейбуте.

Также врач обвинен в том, что внес правки в медицинскую документацию, чтобы скрыть свою вину. Семья Сапалса и адвокат Роналдс Рожкалнс рассматривают возможность отсудить у больницы компенсацию.