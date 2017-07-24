В связи с различными уголовными процессами от должностей в настоящее время отстранены пять администраторов неплатежеспособности, рассказала в передаче LNT "900 секунд" директор Администрации неплатежеспособности Инесе Штейна.

От следственных органов получена информация, что этим администраторам присвоен статус подозреваемого в одном из уголовных процессов, пояснила директор. Уголовные процессы связаны с процессами неплатежеспособности.

Все указанные лица отстранены от должностей, а Администрация неплатежеспособности известила суды об отстранении этих людей.

Есть еще один администратор неплатежеспособности, к которому в качестве меры пресечения применен запрет занимать должность.

По словам Штейны, есть два процесса, с которых администраторы еще не отстранены.