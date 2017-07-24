От следственных органов получена информация, что этим администраторам присвоен статус подозреваемого в одном из уголовных процессов, пояснила директор. Уголовные процессы связаны с процессами неплатежеспособности.
Все указанные лица отстранены от должностей, а Администрация неплатежеспособности известила суды об отстранении этих людей.
Есть еще один администратор неплатежеспособности, к которому в качестве меры пресечения применен запрет занимать должность.
По словам Штейны, есть два процесса, с которых администраторы еще не отстранены.