Во вторник 10 января сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном использовании двух приемных несовершеннолетних детей, сообщили в Госполиции.

Мужчина 1949 г.р. подвергал мальчика и девочку сексуальному насилию с 2000 по 2004 год, но информацию об этом полиция получила только в прошлом году. Возбуждено два уголовных дела.

Мужчина проживал вместе с детьми и их матерью в Риге. Сексуально использовать приемных детей он начал в 2000 году, когда им было по 12 лет, и прекратил в 2004 году, когда развелся с их матерью и уехал в Латгалию.

Сейчас мужчина находится под арестом. Стражи закона подозревают, что в данном случае были взрослые люди, которые знали о совершаемом преступлении, но не сообщали полиции.