Вечером 6 июля сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов на семейный конфликт в Шампетерис.

Прибыв по указанному адресу, они застали в подъезде мужчину, который утверждал, что жена стала на него беспричинно нападать. Чтобы выяснить суть конфликта, главу семейства попросили вернуться в квартиру.

Женщина пояснила, что супруг регулярно распивает алкоголь, провоцирует конфликты и распускает руки. Она рассказала, что около месяца назад произошло аналогичное ЧП: тогда муж, будучи подшофе, ударил сына по голове. Причем, удар был такой силы, что ребенок повредил ухо, и ему потребовалась помощь медиков. Сначала женщина обратилась по этому поводу с заявлением в полицию, но позже его забрала, надеясь, что супруг исправиться.

Что же касается конфликта 6 июля, оказалось, что отец и сын играли. В какой-то момент ребенок ударил папу по ушам, отцу это не понравилось, и он нанес сыну удар по затылку. Жена указала мужчине на неадекватное поведение, между ними снова вспыхнула ссора, во время которой муж ударил ее кулаком по лицу.

Мужчина утверждал, что ударил сына слабо, а жене досталось случайно. При этом с полицейскими дебошир разговаривал спокойно, но каждый раз, когда в разговор вмешивалась спутница жизни, становился агрессивным.

Ребенка осмотрели, но на теле не нашли никаких телесных повреждений. Мать мальчика сообщила, что в случае необходимости сама доедет до больницы. Кроме того она решила написать заявление о насилии в семье. Полиция приняла решение выпроводить мужчину из дома и запретить ему приближаться к жене и сыну.