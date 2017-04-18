По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), поздним вечером 16 апреля на пульт дежурного поступил звонок из Земгальского предместия Риги: заявитель сообщил, что в его дом через окно на кухне проник грабитель.

По словам потерпевшего, проживающего на первом этаже многоквартирного дома, он находился в комнате, когда услышал подозрительный звук на кухне. Мужчина вызвал полицию, а сам вошел в кухню, где застал преступника. Тот стал угрожать расправой и потребовал деньги.

Владелец квартиры заметил, что злоумышленник немного заторможен, как будто находится под действием наркотиков, поэтому тянул время до приезда полиции. Прибывшие стражи порядка без труда задержали 19-летнего юношу, ранее уже дважды попадавшегося на кражах.

По делу начат уголовный процесс, задержанный в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.