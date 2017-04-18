По словам потерпевшего, проживающего на первом этаже многоквартирного дома, он находился в комнате, когда услышал подозрительный звук на кухне. Мужчина вызвал полицию, а сам вошел в кухню, где застал преступника. Тот стал угрожать расправой и потребовал деньги.
Владелец квартиры заметил, что злоумышленник немного заторможен, как будто находится под действием наркотиков, поэтому тянул время до приезда полиции. Прибывшие стражи порядка без труда задержали 19-летнего юношу, ранее уже дважды попадавшегося на кражах.
По делу начат уголовный процесс, задержанный в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.