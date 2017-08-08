Вечером 5 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Шампетерис, где возле магазина Maxima развлекалась подозрительная компания, а один из парней публично справлял малую нужду. С хулиганом провели беседу и составили административный протокол.

В этот момент к стражам порядка прибежали перепуганные дети и рассказали, что рядом с многоэтажкой молодой мужчина избивает стариков. По указанному адресу полицейские застали незнакомца, который до крови избил пожилого мужчину. Рядом стояла женщина почтенного возраста также с окровавленным лицом.

Нападавшему приказали прекратить избиение, в ответ на это он бросил жертву и попытался сбежать. Во время задержания полиции пришлось применить электрошокер, а затем наручники.

Пострадавший рассказал, что вышел с женой погулять и увидел трех мужчин, которые мочились во дворе. В ответ на замечание один из компании подбежал к пожилой паре и стал избивать их кулаками. Два подельника хулигана скрылись еще до прибытия полиции.

Пока сотрудники РМП жали прибытия "скорой" и Госполиции, задержанный матерился, угрожал полицейским, пытался их пнуть, а также предпринял попытку побега.

В больницу доставили и потерпевших, и 35-летнего хулигана, которого пришлось освобождать от зонда тазера.