Поздним вечером 3 апреля сотрудники спецбатальона Госполиции задержали в Агенскалнсе наркоманов, у которых нашли и изъяли смесь амфетамина с метамфетамином.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), полицейские патрулировали Пардаугаву, когда заметили стоявшую на обочине машину, в салоне которой находились мужчина и молодая женщина с видимыми признаками наркотического опьянения.

При проверке в машине нашли наркотики — всего около 17 граммов. Известно, что мужчина 1986 г.р. ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за грабежи и употребление наркотиков. Его подельники- мужчина 1996 г.р. и женщина 1992 г.р. — попались впервые.

Начат уголовный процесс.