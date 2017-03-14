Вечером 13 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали в Даугавгриве мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в чужой дом, однако заснул рядом в подъезде.

О подозрительном незнакомце, который пытается попасть в чужую квартиру, РМП сообщил бдительный житель. Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что кто-то извлек замок кодового замка, чтобы проникнуть в подъезд.

В подъезде возле одной из квартир полицейские заметили спящего мужчину, рядом с ним лежал мешок, отвертка и сломанный подоконник.

Мужчину разбудили и спросили, что он делает в подъезде. Тот ответил, что зашел погреться, при этом он не мог стоять на ногах и плохо ориентировался в пространстве. Для дальнейших следственных действий задержанного передали Госполиции.