Пардаугава: спасатели помогли упавшему в вентиляционную шахту ежику

Foto: DELFI Aculiecinieks В минувший четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов в Пардаугаву, где в вентиляционную шахту на ул. Угалес упал еж. Как отмечают в ГПСС, ежик не смог выбраться из западни своими силами, и тогда ему на помощь вызвали спасателей.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.