Как отмечают в ГПСС, ежик не смог выбраться из западни своими силами, и тогда ему на помощь вызвали спасателей.
Пардаугава: спасатели помогли упавшему в вентиляционную шахту ежику
Foto: DELFI Aculiecinieks
В минувший четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов в Пардаугаву, где в вентиляционную шахту на ул. Угалес упал еж.
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