Пардаугава: трактор повредил два автомобиля, водитель госпитализирован

Foto: DELFI Утром 8 января в Риге, на Виенибас гатве трактор Kioti T7658LT , которым управлял мужчина 1974 г.р., наехал на стоявшие Peugeot и Opel. Как отмечают в пресс-центре Госполиции, пострадавшего тракториста для оказания медицинской помощи доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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