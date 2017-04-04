Видземская окружная прокуратура передала в суд дело о похищении человека, избиении и насильственном лишении его свободы. В рамках дела проходит семейная пара.

Согласно материалам обвинительного заключения, вечером 22 декабря 2015 года мужчина и женщина подкараулили своего знакомого возле подъезда одного из домов в Руене. Парочка, которая хотела свести с ним счеты по личным мотивам, отправилась следом. Затем на мужчину напали и силой втащили в квартиру.

Находясь в доме, нападавшие связали своей жертве руки и ноги изолентой, также скотчем они заклеили ему и рот. После этого женщина, воспользовавшись беспомощным положением пленника, поленом стала наносить удары по всему телу.

В это же время второй нападавший избивал жертву кулаками. Лишь на следующий день парочка освободила своего пленника и разрешила добраться до дома. После этого он обратился в полицию, которая начала уголовный процесс.