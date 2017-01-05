"Моего мужа, российского пенсионера, фирма Lux Express высадила ночью в лесу — на холоде, без знания языка, в чужой стране, — возмущается жительница Таллинна Ирина Попова. — За то, что от него пахло алкоголем! А он астматик и гипертоник, и он чудом ночью в том лесу не умер!" Правда ли, что за легкий запах спиртного вас могут высадить с международного автобуса, и деньги вам никто не вернет? В подробностях этой истории разбиралась "МК-Эстония".

Ирина рассказывает, что 19 ноября ее муж Виктор сел на ночной автобус Таллинн-Москва.

"Недалеко от границы, в Лухамаа, была пересадка на автобус из Риги. И рижский водитель высадил мужа, — возмущается Ирина. — До границы было два километра. Представьте: ночь, вокруг лес, он один, дорога пустая. Он мог погибнуть ночью в лесу, просто умереть от страха, инфаркта! И никого рядом, чтобы помочь".

По ее словам, пенсионер кое-как дошел до границы. Там удивились — мужик вышел ночью из леса. Он рассказал, что да как. Ему предложили вызвать такси.

"И весь следующий день он добирался на перекладных до дома, — рассказывает жена Виктора. — Вместо того, чтобы утром прибыть уже в Москву. Теперь лежит, болеет и к нам на "дикий Запад" больше не хочет".

Все по правилам

Разумеется, Ирина связалась с фирмой Lux Express и выразила свое крайнее возмущение и негодование. На что получила ответ: "Есть устав. И согласно ему люди в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на борт автобуса во избежание возникновений дальнейших неприятностей в процессе пути. И никоим образом это не связано с личной неприязнью и тем более национальностью".

Представители фирмы пояснили Ирине, что при помощи полиции высаживают пассажира лишь только в случае его буйного поведения или же если высадка происходит на дороге в процессе следования рейса. А если просто не пускают в автобус, то полиция не нужна.

"Вашему мужу было отказано в посадке в населенном пункте, еще в самом начале второго маршрута. Уже на первом автобусе, по прибытии в Тарту водитель заметил, что пассажир принял немного спиртного, но, понадеявшись на благоразумие пассажира и крайне легкое состояние опьянения, водитель решил не высаживать его, — объясняют представители фирмы. — От Тарту до Лухамаа — несколько часов пути, и, судя по показаниям опрошенных водителей обоих автобусов, пассажир в течение этого времени продолжил распитие алкогольных напитков. Мужчина должен был сознавать возможные последствия своих действий, и как взрослый человек сам ответственен за произошедшую ситуацию".

"В общем, фирма своей вины не признает и утверждает, что он сам, дескать, виноват, — негодует Ирина. — А он говорит, что всю дорогу спал и никого не трогал. И с собой у него, кроме бутылки воды, ничего из напитков не было".

Однако представители фирмы утверждают другое: мол, Виктор сам признался, что пьет третий день подряд. И, основываясь на опыте и предвидя жалобы со стороны других пассажиров, они и приняли такое решение.

"Но как же вы определили сильное алкогольное опьянение? Были ли жалобы со стороны пассажиров?" — не сдавались родственники.

На что им ответили: "Чтобы определить состояние алкогольного опьянения человека, не нужно специальное медицинское образование или наличие алкометра. Поведение и запах алкоголя от пассажира — этого достаточно, чтобы понять, трезв пассажир или нет".

Ирина считает, что действующие инструкции по работе с клиентом нужно пересмотреть. Нельзя высаживать ночью, в каком бы состоянии ни был пассажир. И нельзя это делать вне населенного пункта, и желательно с привлечением полиции или медиков, если понадобится.

"Почему же так не поступают с японскими пассажирами, немецкими, американскими? Если он выпивший, то его еще одеялком укроют, чтобы спал спокойно. А российских, значит, можно высаживать ночью одних в чужой стране?" — недоумевает Ирина.

Она под конец уже начинает иронизировать: если они такие принципиальные, то пусть ликвидируют ресторан на автобусном вокзале, на ж/д вокзале, а также вагоны-рестораны, бары и рестораны в аэропорту, продажу алкоголя на борту самолетов, ну и, конечно, рестораны и бары на паромах и других морских судах. А иначе никогда не избавиться от запаха алкоголя у пассажиров. Мол, все возят, а только Lux Express выпивших не приемлет.

"Билет на автобус стоил 53 евро. Их никто не вернул. Еще примерно 90 евро ушло на такси и другой транспорт, пока муж добрался до дома", — подытоживает Ирина.

"Сами несете ответственность"

Руководитель по продажам Luх Eхpress Сандер Лыхмус отмечает, что Виктора высадили не в лесу.

"На автобусной остановке Лухамаа есть круглосуточно открытая зона отдыха для пассажиров, где тепло, есть возможность для отдыха, просмотра телевизора, посещения туалета и т. д. Кроме того, там имеется и кафе, которое, правда, не открыто круглосуточно. Поэтому безопасность пассажира была обеспечена, опасности его жизни и здоровью не возникло", — заверяет он.

Лыхмус поясняет, что в Таллинне Виктора пустили на борт автобуса, так как на тот момент ничто не указывало на употребление алкоголя. На остановке в Тарту водитель обратил внимание, что пассажир, скорее всего, употреблял алкоголь в пути, но на тот момент его состояние не внушало опасений. Однако когда пришло время смены автобуса и пересадки на автобус Рига-Москва, то состояние Виктора уже было другим.

"Поведение пассажира — ругань, в том числе нецензурная, запах алкоголя, а также факт, что пассажир, по всей видимости, продолжал употребление алкоголя, внушили опасения, что с ним могут возникнуть проблемы в пути. Люди в таком состоянии могут вести себя непредсказуемо, это может быть неприятно и опасно для других пассажиров, поэтому и приняли решение не пускать его в автобус", — поясняет Лыхмус.

Он отмечает, что подобные случаи являются, скорее, исключением, и обычно водителям автобуса не приходится прибегать к столь крайним мерам.

"В правилах Lux Express написано, что пассажиры в состоянии алкогольного опьянения на борт автобуса не допускаются. Покупая билет, пассажир соглашается с данными правилами", — подытоживает Лыхмус.