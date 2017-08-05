Патрульный корабль KA-09 "Klints" Национальных вооруженных сил Латвии в Рижский порт доставил яхту Nicky, у которой сломалось рулевое управление, сообщает агентство LETA.

Яхта под шведским флагом потеряла способность к маневрированию в ночь на 5 августа. В этот момент она находилась в Рижском заливе напротив Витрупе, сообщила пресс-представитель Минобороны Сандра Брале.

При этом ранее капитан яхты не иформировал Морской координационный центр поиска и спасения (MRCC Riga) о своем выходе в море, хотя такой порядок предусмотрен в нормативных актах.

После запроса о помощи в MRCC Riga, к яхте Nicky направился патрульный корабль. Около девяти часов утра 5 августа яхта была доставлена в Рижский порт. Решение о возбуждении административного процесса за неподачу нужной информации в отношении капитана яхты пока не принято. В подобных случаях штраф составляет от 100 до 3000 евро.