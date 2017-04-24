Как пояснили Delfi в Бюро, инцидент произошел в январе 2016 года, когда полицейский при доставке задержанного молодого человека в участок неправомерно применил физическую силу, что привело к "болевым ощущениям и телесным повреждениям". За зарушение стражу закона грозит до 5 лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф. Возможен также запрет занимать определенные должности на срок до 5 лет, сообщает LETA.
Передано в прокуратуру дело на полицейского, применившего физическую силу к несовершеннолетнему
Foto: PantherMedia/Scanpix
Бюро внутренней безопасности МВД передал в прокуратуру материалы уголовного процесса о превышении служебных полномочий, связанном с применением насилия сотрудником полиции по отношению к несовершеннолетнему.
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