Поздним вечером 22 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Плявниеки, где по обочине дороги бродил ребенок без сопровождения взрослых.

Обследовав местность, полицейские заметили юношей, а с ними и мальчика. Парни сообщили, что встретили ребенка возле оживленной трассы.

Как отмечают в пресс-центре РМП, школьника отвезли по указанному им домашнему адресу, где стражей порядка встретила мама. Она рассказала, что вечером ходила с сыном в супермаркет, где тот плохо себя вел. Тележку с продуктами женщина довезла до дома, а, разгрузив, попросила сына отвезти ее к магазину. Таким образом она предлагала искупить вину за плохое поведение, а заодно и проветрить голову.

Затем женщина стала готовить ужин, увлеклась и, с ее слов, не заметила, что ребенок не вернулся обратно. Мать пообещала провести с сыном разъяснительную беседу.

Материалы дела переданы Отделу по профилактике детских правонарушений РМП.