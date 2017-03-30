По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), вечером 28 марта на пульт дежурного поступил сигнал из Плявниеков, где в одной из квартир соседи слышали продолжительный детский плач, а затем там стали громко выяснять отношения.

О громких соседях в тот вечер известили и Рижскую муниципальную полицию. Стражей порядка встретила женщина 1981 г.р., у которой а организме констатировали более 3 промилле алкоголя. С ней в квартире находилась новорожденная девочка. Осмотрев жилище, полицейские вызвали "скорую". Медики проверили состояние здоровья грудного ребенка и пришли к выводу, что с ним все в порядке. Однако, поскольку мать девочки была слишком пьяна, было принято решение доставить ребенка в безопасное место.Поскольку у женщины не оказалось родственников, девочку повезли в центр социальной опеки.

Вскоре по данному адресу последовал повторный вызов. В подъезде полицейских встретил 43-летний приятель женщины. Заметив работников Госполиции, он стал ругаться, затем схватил одного из полицейских за капюшон, повалил его, а затем попытался нанести удар. Подоспевшие работники полиции задержали хулигана и надели ему наручники, а затем доставили в участок.

В квартире полицейские заметили мать доставленного в кризисный центр ребенка: на лице и голове у нее были кровоточащие раны. Женщина и ранее жаловалась, что ее друг в агрессивном состоянии распускает руки. Сначала потерпевшая отказывалась от проверки состояния здоровья и подачи заявления, но позже согласилась доехать до участка и написать заявление.

По пути в участок дебошир скандалил в полицейской машине, колотил руками и ногами по перегородке в машине. Позже было установлено, что он разбил стекло в отделении для задержанных, а возле участка он снова пытался ударить полицейского.

В полиции сообщили, что мужчина неоднократно находился в поле зрения органов правопорядка: недавно он попадался на магазинной краже и нападении на охранника, который пытался его остановить. В отношении задержанного начато сразу три уголовных процесса. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

В ближайшее время судьбу грудной девочки должен решить сиротский суд. Известно, что у женщины есть вторая дочь в возрасте 16 лет, которая проживает у бабушки.