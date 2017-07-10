Вечером 7 июля в Латгальское управление Рижской муниципальной полиции обратились работники одного из детсадов в Плявниеках, где мать не пришла за 2-летним сыном.

Работники дошкольного учреждения многократно звонили матери, однако на другом конце провода никто не брал трубку, а затем им ответил старший сын, который сообщил, что мать отправилась в лес собирать чернику и до сих пор не вернулась.

В скором времени за мальчиком пришла 14-летняя сестра, однако ребенка решили ей не отдавать и сообщили о ЧП в полицию. Стражи порядка отправились вместе с детьми по месту проживания. Там все содержалось в порядке и не вызывало нареканий. Заботу о младшем брате до возвращения матери взял на себя старший брат.

Спустя час женщина позвонила в дежурную часть и сообщила, что, пока была в лесу, потеряла чувство времени, но уже вернулась домой к детям. материалы дела переданы в Отдел по профилактике детских правонарушений РМП.