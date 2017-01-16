Известно, что Роландс был высажен из курьерской машины по дороге. Последний раз общался с супругой 10 января. 11 января в 11:07 последний раз был в сети WhatsApp, но ни друзьям, ни семье ничего не писал.
Его приметы: рост 167 см, вес 85 кг. Был одет в красную зимнюю куртку (как на фото), в черную шапку, черные перчатки и такого же цвета зимние сапоги.
Особые приметы: на левом ухе шрам, который начинается от щеки. На мизинце левой руки нет верхней фаланги.
При себе имел черную баскетбольную сумку через плечо и большой черный чемодан.
Всех, кто видел пропавшего мужчину, просим откликнуться и немедленно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.