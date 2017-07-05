По сообщению пресс-центра Северо-западного управления таможни ФТС России, при проверке фуры с прицепом, перевозившей из Латвии в Москву партию рома, констатировали крупную недостачу.

Фура, которой управлял гражданин Латвии, перевозила алкоголь, помещенный под процедуру "таможенного транзита". При проверке на Себежской таможне было установлено, что отсутствует часть товара, заявленного в документах.

Согласно накладным перемещалось 17 412 бутылок (емкостью 0,7 литра) ямайского рома Captain Morgan. Фактически же в грузовом отделении находилось 14 172 бутылки с ямайским ромом. 270 коробок с 3240 бутылками рома отсутствовали.

При перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита перевозчик обязан доставить товары и обеспечить сохранность товаров, таможенных пломб и печатей либо иных средств идентификации, если они применялись. В отношении латвийской фирмы возбуждено дело об административном правонарушении.