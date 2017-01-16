По дороге из Польши в Латвию пропал мужчина

В ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 января 2017 года, по пути из Польши в Латвию пропал без вести Ярослав Кухарский, сообщает Bezvests.lv.

По словам сына пропавшего, его отец направлялся в Ригу на автомобиле Nissan Pathfinder 2007 года (латвийский номер GO 804, цвет черный). Около 23:30 Ярослав сообщил, что находится между городом Сувалки и польско-литовской границей. С тех пор мужчина на связь не выходил и дома пока не появился.

Foto: ģimenes arhīvs

Маршрут, по которому ехал Ярослав: Сувалки — Мариямполе — Каунас — Паневежис — Бауска — Рига. Родственники заявили в полицию и обратились к волонтерам Bezvests.lv. Сын Ярослава Игорь лично отправился на поиски отца в сторону Сувалок.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном местонахождении, просят срочно сообщить в полицию — по телефону 110 или в Bezvests.lv — 22084084.