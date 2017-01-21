По дороге из Риги в Ливаны пропал мужчина

31-летний житель Ливаны Прейльского края Интарс Павелс Звирбулис (1985 г.р.) пропал без вести по дороге из Риги домой. С ноября прошлого года о мужчине нет никаких известий. Ранее его часто видели на рижском Центральном рынке.

Звирбулис пропал без вести 5 ноября 2016 года. По словам близких, в тот день в 14:20 собирался возвращаться из Риги домой в Ливаны, о чем сообщил по телефону, но до дома так и не доехал до сих пор.

Последний раз его видели в тот же день в Риге, больше никаких вестей о себе не подавал. Для мужчины нехарактерно пропадать: по словам родных, ранее Интарс Павелс всегда был активным пользователем социальных сетей, а с 5 ноября в интернете больше не появлялся. Телефон тоже отключен.

ПРИМЕТЫ: Рост 175 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы. При себе было два черных рюкзака с одеждой, бумагами, документами и прочими личными вещами. Из дома вышел в черной куртке с двумя полосами-отражателями (как на фото), в синих джинсах, обуви черного цвета (утепленные спортивные кроссовки). В Риге последний раз выходил на улице в оранжевой куртке.

Особые приметы: родинка над губой, большая татуировка на правом плече в форме паутины (на фото); на ноге (на нижней ее части) — рисунки: сердце и крыло птицы.

Всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможном местонахождении, просим срочно сообщать в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.