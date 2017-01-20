Управление таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс о контрабанде 14,5 млн сигарет и 239 л водки, раскрытой на пункте таможенного контроля "Терехово".

Уголовное преследование начато также в отношении двух таможенников и одного пограничника, сообщили агентству LETA в СГД. Раскрытие этого преступления предотвратило нанесение государству ущерба в размере 2,093 млн евро.

1 апреля 2015 года управление таможенной полиции СГД начало уголовный процесс по статье Уголовного закона о контрабанде в крупных размерах. 11 января 2016 года он был передан Лудзенской районной прокуратуре.

Весной 2015 года при проверке на пункте таможенного контроля "Терехово" в грузовой автомашине было обнаружено 14,5 млн сигарет с белорусскими акцизными марками и 239 л водки с российскими акцизными марками.

Было задержано семь человек, пять из них были признаны подозреваемыми.

Прокуратура начала уголовное преследование в отношении четырех лиц: водителя автомашины, двух таможенников и одного пограничника.