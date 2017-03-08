В Латвии, Германии и Великобритании в рамках расследования дела о киберкраже проведены обыски и задержаны три человека, передает агентство LETA.

Об обысках сразу в трех странах заявила прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне. Были обысканы десять объектов (в бюро и квартирах), в поле зрения полиции попали 12 персон, которые подозреваются в киберпреступлениях на территории Германии.

Немецкая прокуратура отмечает, что подозреваемые использовали свои методы, чтобы сначала узнать пароли жертв, а затем добыть дубликаты sim-карт их мобильных телефонов. Используя эти sim-карты, преступники могли получить sms-сообщения от обслуживающего банка, которму для перечисления денег необходим был код авторизации.

Прокуратура информировала, что главный подозреваемый — 34-летний гражданин Беларуси. В феврале этого года его задержали во Франкфурте. 7 марта были задержаны 47-летний гражданин Молдовы, проживающий в Лондоне, а также 27-летний мужчина с двойным гражданством Казахстана и Германии.

В Госполиции подтвердили, что в Латвии с участием немецкой полиции, тоже были выполнены обыски: всего проверили 4 места в различных местах. В операции участвовало 14 должностных лиц Госполиции. Во время обысков были изъяты вещественные доказательства, необходимые для расследования дела в Германии. При этом в Латвии во время обысков задержаний не было.