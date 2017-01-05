Как подтвердил агентству LETA представитель пресс-службы Госполиции Дайрис Анучинс, суд выдал санкцию на арест подозреваемого, начат уголовный процесс о развращении (ст. 162 Уголовного закона).

Известно, что в Огре прошло межведомственное совещание. На нем рассматривали вопрос о бывшем заключенном, инвалиде второй группы, который эмоционально воздействовал на малолетнюю дочку соседки.

В полицию обратились представители Государственной инспекции по защите детей с требованием обратить внимание на вопиющие случаи, которые произошли в Огре.

Как отмечает LSM.lv, летом сосед (мужчина 1954 года рождения), например, ходит по дому в женском нижем белье или ночной рубашке, причем таким образом, что девочка видит его гениталии. Кризисный центр Laipas также уже дал заключение о том, что мужчина наносит девочке эмоциональные травмы.

Госинспекция указывает, что поведение мужчины является неадекватным, и это может быть основанием для изоляции его от общества.

Известно, что мужчина, который оказывает эмоциональное воздействие на девочку, ранее судим за совершение особо тяжкого преступления и провел в местах лишения свободы 20 лет. На данный момент он проживает в муниципальной квартире. По факту его противоправных действий полиция уже оформила административный протокол. После этого хулиган пообещал взорвать полицейский участок.