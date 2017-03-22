Поздним вечером 21 марта в районе железнодорожной станции Слока прохожие обратили внимание на сильно пьяную женщину, у которой на руках был маленький ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники Юрмальского участка полиции, которые констатировали, что женщина, вероятно, находится в состоянии наркотического опьянения.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), 26-летнюю женщину направили на экспертизу. Прибывшие медики также осмотрели 7-месячную девочку, которая оказалась здорова.

Изначально полицейские попытались найти родственников женщины, чтобы на время передать им ребенка, но поскольку в Юрмале таковых не оказалось, его отвезли в детдом. Правда, там для такой маленькой девочки не нашлось соответствующего возрасту питания и памперсов, этим ее обеспечили родственники полицейских.

В настоящее время ребенок помещен в кризисный центр. Известно, что у женщины есть еще один ребенок, но недавно ее лишили родительских прав, поэтому его воспитывает бабушка. В отношении матери малыша начато два административных процесса. Информация о ЧП передана в сиротский суд.