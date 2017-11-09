Чрезвычайное происшествие произошло на прошлой неделе под Кулдигой: почтальон приехала в волость Гудениеку, чтобы доставить пенсию 30-летнему мужчине, однако она застала инвалида в таком состоянии, что пришлось срочно вызывать медиков. Об этом сообщает NRA.

По данным издания, сотрудница почты 15 минут стучала в двери, однако ей никто не открыл. Женщина позвала на помощь работника автомагазина, только совместным усилиями им удалось проникнуть в дом.

"Мы зашли в комнату, где он спал. Это бы живой труп, я бы так сказала! Кости да кожа! Очень худой, изможденный человек. Он даже не мог сидеть. Я впервые в своей жизни видела такое. Обмочился и спал в этом. Кругом царила антисанитария", — рассказала в интервью программе BezTabu почтальон.

При проверке оказалось, что в доме нет воды и электричества. Инвалид пил только дождевую воду. Дом не отапливается, в полу — огромные щели. Известно, что у мужчины констатированы проблемы с душевным здоровьем, ему регулярно требуются медикаменты.

В настоящее время инвалид помещен в Кулдигскую больницу.

"Он находится в очень тяжелом состоянии. Из-за пережитого голода не разговаривает. Он не ходит, обморозил ноги. Возможно, их придется ампутировать", — рассказал программе анонимный источник.

Местная сотрудница социальной службы навещала инвалида раз в месяц. По ее словам, ничто не свидетельствовало о проблемах и о том, что ситуация может зайти так далеко.